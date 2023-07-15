Директор Татьяны Васильевой рассказала о ее самочувствии

Актриса чувствует себя нормально, сообщила собеседница агентства

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Самочувствие народной артистки России актрисы театра и кино Татьяны Васильевой, которая вчера обращалась в клинику из-за плохого самочувствия, в норме. Об этом в субботу ТАСС сообщила ее директор.

"Все в порядке", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос о самочувствии Васильевой.

О том, находится ли актриса в клинике или же ее выписали, директор комментировать отказалась.

Как рассказал ТАСС 14 июля источник, близкий к окружению актрисы, Васильева обращалась в больницу, но ее не госпитализировали. В тот же день позже в Telegram-канале Mash написали, что якобы Васильева переведена в палату интенсивной терапии, где пробудет сутки под наблюдением врачей.

Васильева окончила Школу-студию МХАТ в 1969 году. С 1969 по 1983 год актриса служила в Московском академическом театре сатиры, с 1983 по 1992 год - в Московском академическом театре им. Вл.Маяковского. С 1996 года по сегодняшний день Васильева является актрисой Московского театра "Школа современной пьесы".

В общей сложности Васильева снялась более чем в 90 фильмах и сериалах, дебютировав в кино в роли учительницы Веры Овсянниковой в фильме "Всмотритесь в это лицо". Также среди ее киноработ - Энни в музыкальном телефильме "Здравствуйте, я ваша тетя!" (1975), Доротея в музыкальной ленте "Дуэнья" (1978), психолог Сусанна в комедии "Самая обаятельная и привлекательная" (1985), Елена Орехова в драме "Увидеть Париж и умереть" (1992), психотерапевт в триллере "Пилигрим" (2018).