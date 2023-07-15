15 июля, 11:21
Военная операция на Украине

На Кубани установили созданный кузнецами семи стран мира мемориал погибшим при СВО

Он состоит из 270 кованых журавлей разных размеров

КРАСНОДАР, 15 июля. /ТАСС/. Мемориал из 270 кованых журавлей в честь погибших при выполнении задач специальной военной операции, созданный кузнецами из семи стран мира, открыли в субботу в Туапсе в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района в Telegram-канале.

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"В Туапсе установили памятник, посвященный погибшим в зоне специальной военной операции. В церемонии открытия мемориала приняли участие глава Туапсинского района Сергей Бойко, автор обелиска - кузнец, мастер художественной ковки из села Цыпки Денис Мильченко, родные участников СВО, представители предприятий, общественных организаций, жители. Работа над памятником длилась больше года. Дениса Мильченко поддержали кузнецы из 70 российских городов и шести стран, в том числе Казахстана, Беларуси, Израиля", - говорится в сообщении.

Мемориал установили в центре города, он состоит из 270 кованых журавлей разных размеров, композиция названа "Смерч журавлей". "Они, как души погибших солдат, словно в вихре, летят к небу", - уточнили в пресс-службе.

По данным пресс-службы, композицию из журавлей установили на каменную глыбу весом около 5 тонн. Также на камне выгравировали стихотворение одного из белорусских авторов, посвященное героям специальной военной операции. 

Теги:
РоссияКраснодарский крайВоенная операция на Украине
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