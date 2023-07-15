Патриарх призвал папу Франциска и генсека ООН Гутерриша защитить наместника Киевской лавры

Заключение под стражу митрополита Павла грозит ему серьезным ухудшением здоровья, что может привести к его смерти в СИЗО, отметил глава РПЦ

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к предстоятелям поместных православных церквей, нескольким религиозным деятелям и представителям международных организаций с посланиями, в которых сообщил о преследовании наместника Киево-Печерской лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла и попросил содействия в прекращении гонений против него. Об этом сообщается в субботу на сайте Московского патриархата.

"Призываю вас обратить внимание на происходящие на Украине гонения на каноническую Украинскую православную церковь и принять все возможные меры для защиты от беззаконного преследования митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла", - говорится, в частности, в обращении.

Предстоятель РПЦ сообщил, что 14 июля на основании решения Соломенского районного суда Киева наместник Киево-Печерской лавры, ранее находившийся под круглосуточным домашним арестом, был взят под стражу и помещен в тюрьму. Как отметил патриарх, решение суда было принято в контексте продолжающихся попыток украинских властей насильственно и беззаконно изъять Киево-Печерскую лавру из ведения Украинской православной церкви.

"Данное решение суда, неправосудное и очевидно продиктованное властями Украины, имеет своей целью запугать верующих, заставить их отказаться от защиты своей религиозной свободы и святынь, и является частью масштабных гонений, развернутых украинскими властями против Украинской православной церкви", - отмечается в обращении.

Послания направлены предстоятелям поместных православных церквей, Папе Римскому Франциску, патриарху Коптской Церкви Тавадросу II, главе Англиканского сообщества архиепископу Кентерберийскому Джастину Уэлби, генеральному секретарю Всемирного совета церквей доктору Джерри Пиллэю, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, генеральному секретарю ОБСЕ Хельге Марии Шмид, генеральному секретарю Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку, директору Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека Маттео Мекаччи.

Угроза жизни

Заключение под стражу наместника Киево-Печерской лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла грозит ему серьезным ухудшением здоровья, что может привести к его смерти в СИЗО, отметил Патриарх Кирилл.

"С большой тревогой отмечаю, что изменение меры пресечения митрополиту Павлу, человеку, находящемуся в преклонных годах, с домашнего ареста на помещение его под стражу грозит ему серьезным ухудшением здоровья и может привести к его смерти в следственном изоляторе", - говорится в послании.

По словам патриарха, религиозный деятель не может и не должен подвергаться такого рода репрессивным мерам за свои религиозные убеждения.

Ранее Соломенский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Службы безопасности Украины (СБУ) и изменил меру пресечения митрополиту Павлу с круглосуточного домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 33 млн гривен (более $900 тыс.). По информации агентства РБК-Украина, суд арестовал митрополита до 14 августа. Прокуратура просила суд отправить его под стражу до 1 сентября с возможностью внесения залога в размере 60 млн гривен ($1,64 млн). Сам митрополит в начале судебного заседания заявил, что его арестуют с вероятностью 99%.