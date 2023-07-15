Собянин сообщил о 600 млн пассажирах, которые воспользовались МЦД-1 и МЦД-2

В 2023 году в городе планируют запустить D3 и D4

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Около 620 тыс. поездок совершается на первом и втором диаметрах МЦД ежедневно, всего они перевезли уже 600 млн человек. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Первый и второй диаметры МЦД с момента запуска перевезли 600 млн пассажиров. Сегодня на них ежедневно совершается до 620 тыс. поездок. D1 и D2 связали больше 40 районов столицы и несколько городов Подмосковья, стали основой транспортного каркаса Московского региона", - написал Собянин.

По его словам, диаметры не только улучшили связь Москвы с Московской областью, но и стали аналогом метро для передвижения по столице. За 3,5 года число поездок на МЦД внутри города выросло почти в два раза.

Все больше людей пересаживаются на диаметры с метро, наземного транспорта и личных автомобилей. Одна из главных причин популярности МЦД - высокий уровень комфорта. Парк поездов на обоих диаметрах обновлен на 100%, продолжается развитие современных московских городских вокзалов с удобными пересадками между разными видами транспорта, подчеркнул мэр.

"В этом году сеть наземного метро увеличится: мы запустим D3, который соединит Зеленоград и Раменское, и D4 - Апрелевку и Железнодорожный. Число станций МЦД вырастет более чем в два раза, а жители Московского региона станут еще мобильнее благодаря новым маршрутам", - добавил Собянин.