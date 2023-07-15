Глава СЖР: международные правозащитники игнорируют террор в отношении журналистов РФ

Владимир Соловьев поблагодарил правоохранительные органы за оперативное предотвращение покушений на корреспондентов

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Международные правозащитные организации не обращают внимания на попытки украинского режима избавиться от противоположной точки зрения, которую высказывают в том числе российские журналисты. Такое мнение ТАСС в субботу выразил председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев.

Ранее в Центре общественных связей ФСБ сообщили о предотвращении убийств главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян и журналиста Ксении Собчак. Покушения готовили члены неонацистской группировки "Параграф-88" по заданию Службы безопасности Украины.

"К сожалению, никакие международные правозащитные организации сейчас не обращают внимания на то, каким образом украинский режим пытается избавиться от противоположной точки зрения. Это применение террора против журналистов. Когда не получается на фронте, они решили убивать тех, кто говорит правду. И очень хорошо, что им это не удается", - сказал он.

Соловьев также выразил благодарность правоохранительным органам за оперативное предотвращение покушений на журналистов.

"Сейчас непросто работать журналистом. Тяжелее всего на фронте нашим доблестным военкорам, но бывают случаи, когда покушения происходят и в глубоком тылу. <…> Хочу выразить большую благодарность сотрудникам специальных органов за то, что они вовремя разоблачили очередной террористический замысел украинского режима и спасли наших коллег", - добавил он.