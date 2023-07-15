В Москве рядом со станцией метро Аминьевская намерены создать функциональное пространство

По данным мэрии города, на время проведения работ для горожан обустроили безопасные проходы

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Работы по благоустройству территории рядом со станцией Аминьевская Большой кольцевой линии проводят в Москве, там появится функциональное пространство с детскими и спортивными площадками. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Станцию Аминьевская БКЛ построили в зоне сформировавшейся жилой застройки, здесь много учреждений, промышленных предприятий, торговых центров, детских и учебных заведений. После открытия БКЛ увеличился пешеходный трафик в районе Очаково-Матвеевское. Для удобства горожан обновляют существующие и создают новые пешеходные маршруты к станциям Аминьевская Большой кольцевой линии и Матвеевская будущего четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4). Дорога к метро станет удобной, а для местных жителей создадут комфортное и функциональное пространство с детскими и спортивными площадками рядом с домом", - сказал заместитель руководителя столичного департамента капитального ремонта Антон Акулов.

Для безопасности пешеходов и водителей в местах проведения работ выставили ограждения с сигнальными фонарями, установили временные дорожные знаки, разместили информационные баннеры. Для горожан обустроили безопасные проходы.

Старый бордюрный камень демонтировали и установили новый общей протяженностью почти 33 тыс. м. Тротуары расширят, а их покрытие заменят. Одну часть общей площадью 22 тыс. кв. м вымостят гранитной плиткой, другую - 17,1 тыс. кв. м - заасфальтируют. Общая площадь пешеходной зоны составит более 39 тыс. кв. м.

Для удобства маломобильных горожан и родителей с колясками обустроят удобные съезды. Воздушные линии электропередачи протяженностью более 10,5 км перенесли под землю, что сделает их эксплуатацию безопаснее и надежнее. На Матвеевской улице вблизи одноименной станции будущего МЦД-4 завершают мощение тротуаров, а на детской площадке около дома №1 заканчивают укладку резинового покрытия. На проезжей части начали наносить дорожную разметку и устанавливать знаки", - добавляется в материале.

Под эстакадой на проспекте Генерала Дорохова делают основание и формируют будущую геометрию проездов и парковок. Обновят почти 45 тыс. кв. м асфальта на проезжей части, а для водителей сделают удобные парковочные карманы. Для безопасности жителей установят новый светофор на пешеходном переходе между остановкой "Очаковское шоссе" и эстакадой на проспекте генерала Дорохова на пересечении с Аминьевским шоссе. Всего заменят 11 светофоров.