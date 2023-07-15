В Шебекине сообщили о возобновлении работы отделений "Почты России"

Получение социальных выплат, оплата услуг ЖКХ и связи, получение и отправка денежных переводов станут доступны со следующей недели, сообщил глава администрации Шебекинского городского округа Владимир Жданов

ТАСС, 15 июля. Отделения "Почты России" начали выдачу и доставку пенсий жителям города Шебекина Белгородской области, неоднократно подвергавшегося массированным обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины. В ближайшие дни отделения возобновят предоставление других услуг, в том числе выдачу социальных выплат, сообщил в субботу в своем Telegram-канале глава администрации Шебекинского городского округа Владимир Жданов.

"В Шебекино возобновили работу отделения "Почты России". <...> В отделениях уже производится выдача пенсий, в том числе через доставку почтальонами на дом", - написал Жданов.

Он добавил, что получение социальных выплат, оплата услуг ЖКХ и связи, получение и отправка денежных переводов станут доступны со следующей недели.

1 июня в Шебекинском округе было зафиксировано более 850 прилетов снарядов, это самое большое количество с начала обстрелов Белгородской области. В связи с массированными обстрелами местных жителей начали вывозить в пункты временного размещения в пяти муниципалитетах области, часть переехала в регионы ЦФО. Несколько предприятий и организаций приостановили работу. 23 июня Жданов сообщал, что началось восстановление деятельности аптечных пунктов.