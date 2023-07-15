В СПЧ прокомментировали состояние здоровья Николая Сванидзе

По словам члена совета Евы Меркачевой, он вышел на связь и находится в "бодром" состоянии

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Российский журналист, бывший член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Николай Сванидзе, который проходил лечение в Израиле после тяжелой болезни, вышел на связь и сообщил, что он уже находится в Москве. Об этом в субботу сообщила член СПЧ Ева Меркачева.

"Наш дорогой Николай Сванидзе, за здоровье которого едва ли не полстраны переживало, вышел на связь. Пишет, что в Москве, бодр и коньки отбрасывать не собирается", - написала Меркачева в Telegram-канале.

В начале февраля член СПЧ, главный редактор газеты "Московский комсомолец" Павел Гусев сообщил ТАСС, что Сванидзе госпитализирован с воспалением легких. Экс-глава СПЧ Михаил Федотов отметил, что Сванидзе находится в тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь. Позже, когда правозащитнику стало легче в российской клинике, родственники приняли решение перевести его в больницу в Израиле, где он продолжал лечение.