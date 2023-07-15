В Москве за последние 12 лет отреставрировали более 60 усадеб

По словам мэра города Сергея Собянина, в работе находятся еще 74 объекта

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Специалисты отреставрировали более 60 усадеб в Москве за последние 12 лет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Москва - лидер среди европейских столиц по количеству исторических усадеб. За последние 12 лет мы отреставрировали свыше 60 усадеб - объектов культурного наследия", - написал Собянин.

По его словам, это как крупные ансамбли с прилегающими зелеными территориями - Остафьево и Старо-Никольское, так и небольшие городские здания - усадьба Андрея Сытина. Сейчас в работе, в том числе в стадии проектирования, еще 74 объекта. Среди них: усадьба Виноградово, усадьба Бергов, усадьба Покровское-Стрешнево, усадьба Кусково, усадьба Баташева.

После восстановления особняки включают в различные туристические маршруты, также в них проводят лекции, фестивали, мастер-классы и другие мероприятия, добавил мэр.