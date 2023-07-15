В нижегородском аэропорту открыли выставку к юбилею первой регулярной воздушной линии

В экспозиции представлены редкие кадры, сделанные в начале XX века

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 июля. /ТАСС/. Фотовыставка, состоящая из архивных материалов ТАСС и приуроченная к юбилею первой регулярной воздушной линии, дополнила историческую экспозицию в нижегородском аэропорту имени В. П. Чкалова, сообщили организаторы.

В экспозиции представлены редкие кадры, сделанные в начале XX века. На фото можно увидеть самолеты того времени, пилотов и исторические перелеты. Пассажиры смогут посмотреть на фотопортреты Петра Нестерова, Валерия Чкалова, Марины Расковой, Полины Осипенко, Валентины Гризодубовой и других.

На фотографиях также запечатлены встречи пилотов после рекордных беспосадочных перелетов и их самолеты АНТ-9, АНТ-25 и ДБ-2Б "Родина". Выставка расположена на втором этаже терминала в зале ожидания и доступна всем пассажирам и гостям аэропорта.

15 июля исполняется 100 лет со дня выполнения первого регулярного пассажирского рейса Москва - Нижний Новгород. В аэропорту в субботу встретили ретрорейс "Аэрофлота". Здесь же прошло гашение специальной почтовой продукции, изданной "Почтой России" к юбилейной дате.