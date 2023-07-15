В РПЦ назвали безумием разрешение властей Швеции на сожжение священных книг

Как отметил зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе, таким образом шведская полиция пытается показать, что люди могут сжечь что угодно - и Коран, и Библию, и Тору

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе в эфире телеканала "Россия-24" назвал безумием разрешение полиции Швеции на проведение акции сожжения Библии и Торы в Стокгольме.

"Я считаю, что это безумие. То есть вместо того, чтобы как-то реагировать на реакцию людей, которые как минимум шокированы и оскорблены подобными вещами, - я говорю про мусульман, которые так и реагировали на сожжение Корана, - они [власти Швеции] сказали: ну вот видите, это мы не против мусульман, мы можем сжигать святыни любых религий. Это безумие", - сказал он и согласился со словами ведущей о том, что разрешение властей на подобные акции - это попытка "нивелировать имиджевый урон от сожжения Корана", которое состоялось в Швеции несколькими неделями ранее.

Кипшидзе объяснил, что таким образом шведская полиция пытается показать, что люди могут сжечь что угодно - и Коран, и Библию, и Тору. "Это политическое сумасшествие, нравственное сумасшествие, историческое - какое угодно", - подчеркнул он. Замглавы синодального отдела отметил, что к европейским ценностям это не имеет никакого отношения. "Европейский суд по правам человека неоднократно защищал чувства верующих, но безумие, политическое безумие оказывается сильнее права", - заключил Кипшидзе.