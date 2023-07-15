Парижский Disneyland побил европейский рекорд по числу задействованных в шоу дронов

Над Замком Спящей красавицы 14 июля одновременно пролетели 1 495 беспилотников

ПАРИЖ, 15 июля. /ТАСС/. Парижский Disneyland в пятницу побил европейский рекорд по числу задействованных в шоу беспилотников. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в субботу на сайте парка развлечений.

"В эту пятницу, 14 июля, парижский Disneyland достиг нового уровня инноваций, - сказано в сообщении. В ходе представления был установлен новый европейский рекорд: над Замком Спящей красавицы одновременно пролетели 1 495 дронов".

Отмечается, что шоу по случаю Национального праздника Франции сочетало в себе пиротехнику, световые эффекты и полеты беспилотников. Дроны выстраивались в фигуры, демонстрирующие различные символы французской культуры: Эйфелеву башню, базилику Сакре-Кёр в Париже и столичную Триумфальную арку. По данным телеканала BFMTV, в 2022 году в аналогичном шоу организаторы использовали 500 беспилотников.

Предыдущий европейский рекорд был установлен в Женеве 18 мая 2023 года в рамках фестиваля Feu O Lac, проходившего по случаю католического праздника Вознесения с 18 по 21 мая. По данным швейцарской газеты Le Temps, посетители смогли увидеть световое шоу в исполнении 1 350 беспилотников.

Согласно данным на сайте Книги рекордов Гиннесса, мировой рекорд был установлен в Шанхае (Китай). 29 марта 2021 года корейский автопроизводитель Hyundai устроил в небе над городом представление с участием 3 281 беспилотника.

Традицию ежегодно отмечать Национальный праздник Франция ведет с 1880 года. Республика проводит его по всей стране 14 июля. Обычно этот день связывают с двумя датами - штурмом Бастилии 14 июля 1789 года в период Великой французской революции как символом свержения абсолютизма, а также с отмеченным год спустя, 14 июля 1790 года, Праздником Федерации. Он был задуман инициаторами как День национального единства.