В РПЦ считают, что запрет смены пола вызовет симпатии у нравственных людей на Западе

Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил о существовании усталости "от навязывания смены пола, повсеместного издевательства над детьми, которым все это предлагается"

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Закон о запрете смены пола в России вызовет большие симпатии у нравственно здоровых людей на Западе. Об этом в субботу заявил заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

"На самом деле все уже давно устали <...> от навязывания смены пола, повсеместного издевательства над детьми, которым все это предлагается. Я думаю, что этот закон вызовет большие симпатии среди нравственно здоровых людей на Западе", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Кипшидзе подчеркнул, что в последнее время Россия сама определяет свои ценности, не оглядываясь на иностранных политических лидеров и экспертов. Он отметил, что новый закон отстаивает всю христианскую цивилизацию, которая имеет отношение и к европейскому наследию: многие люди на Западе это понимают.

"Традиционные ценности: прежде всего семья, материнство, детство, верность - это эссенция нашей цивилизации, которую мы должны защищать, и в том числе силой закона", - добавил Кипшидзе. По его словам, все ценности, которые определяет Россия, вполне обоснованно находят отражение в законодательстве.

"Традиционные ценности - это не эфемерная категория, а то, что должно определять нашу жизнь", - подытожил Кишпидзе.

Закон о запрете смены пола

14 июня Госдума на пленарном заседании приняла в III, заключительном чтении законопроект о введении в РФ запрета на медицинские вмешательства, направленные на смену пола человека. Закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" дополняется новой статьей, которая запрещает проводить медицинские вмешательства, а также применять лекарства, направленные на смену пола.

При этом запрет не касается медицинских вмешательств, связанных с лечением врожденных аномалий и пороков развития, а также генетических и эндокринных заболеваний, связанных с нарушением формирования половых органов у детей.

Согласно закону, только на основании такого заключения будет разрешено вносить изменения в запись актов гражданского состояния. Соответствующие изменения также прописываются в законе "Об актах гражданского состояния". Документ также дополняет новую редакция закона о гражданстве РФ положением, согласно которому паспорт гражданина будет считаться недействительным через 90 дней после внесения таких изменений в запись актов гражданского состояния.