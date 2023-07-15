МГИМО заключил соглашение о сотрудничестве с индийским вузом

Как отметил проректор вуза по молодежной политике, социальной работе и международным связям Станислав Суровцев, с университетами Индии удалось, в частности, договориться о разработке сетевой магистерской программы и активизации академического обмена

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 июля. /ТАСС/. Московской государственный институт международных отношений (МГИМО) МИД России развивает сотрудничество с Индией и устанавливает контакты с ведущими вузами этой страны. Как сообщил в субботу корреспонденту ТАСС проректор МГИМО по молодежной политике, социальной работе и международным связям Станислав Суровцев, делегация МГИМО уже подписала соглашение с университетом имени Джавахарлала Неру.

"В ходе трехдневного визита делегации МГИМО в Индию 11-13 июля было подписано соглашение о сотрудничестве с ведущим государственным исследовательским университетом имени Джавахарлала Неру. Достигнуты договоренности о подписании соглашений с другими ведущими вузами Индии, в том числе и с университетом Amity, который входит в топ-5 вузов Индии и в котором обучаются более 150 тыс. студентов", - рассказал Суровцев.

Он отметил, что с университетами Индии также удалось договориться о разработке сетевой магистерской программы, активизации академического обмена, научного и молодежного взаимодействия, усиления присутствия МГИМО в Индии.

"Московской государственный институт международных отношений МИД России продолжает наращивать темпы образовательной дипломатии и активизирует сотрудничество с Индией, которая выступает одним из наиболее перспективных рынков для российских образовательных продуктов", - добавил собеседник агентства.

По словам проректора МГИМО, благодаря уникальной лингвистической экспертизе МГИМО удалось легко найти точки соприкосновения с индийскими коллегами и в сфере языкового сотрудничества. Индийские университеты окажут содействие в развитии преподавания хинди на базе МГИМО, а университет, в свою очередь, - в преподавании русского языка в Индии.