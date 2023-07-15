Мезенцев предложил организовать автопробег для молодых ученых РФ и Белоруссии

В рамках него планируется обсудить современные технологии и их влияние на жизнь, отметил госсекретарь Союзного государства

ВИТЕБСК, 15 июля. /ТАСС/. Государственный секретарь Союзного государства (СГ) Дмитрий Мезенцев предложил организовать автопробег для молодых ученых России и Белоруссии, в рамках которого будут обсуждаться современные технологии и их влияние на жизнь.

"Надо расширять принципиально формат "Поезда памяти". Мы хотим вместе с МАЗом организовать поездку на трехосном новом уникальном автобусе многоместном по тем городам и весям, пригласив туда молодых исследователей, инженеров, представителей академий наук, научных центров", - сказал он на встрече с молодежью "#В_диалоге" в рамках фестиваля "Славянский базар в Витебске".

По словам Мезенцева, в рамках автопробега должны быть организованы дискуссионные площадки, "чтобы шел разговор в ходе встреч о диджитал-технологиях, искусственном интеллекте, о том, поменяется ли жизнь через 10 лет", а также о том, что нужно сделать, чтобы СГ успешно сформировало научно-технологическую стратегию.

Госсекретарь добавил, что к участию в проекте "Поезд памяти" в следующем году будут приглашены представители всех стран СНГ, а , "возможно, и постсоветского пространства". "Посмотрим, какой будет отклик. Потому что этот отклик будет индикатором честности в оценки нашей истории и уважения к памяти подвига старших поколений", - пояснил он.

"Поезд памяти" - военно-патриотический проект, впервые реализованный в 2022 году под эгидой верхних палат парламентов России и Белоруссии в партнерстве с РЖД. С 22 июня по 4 июля прошлого года около 200 путешествовавших в специализированном железнодорожном составе старшеклассников из всех регионов России и Белоруссии посетили города, история которых связана с событиями Великой Отечественной войны. В их числе белорусские Брест, Гродно, Витебск, Орша, Могилев, Гомель Минск и российские Смоленск, Вязьма, Ржев, Москва, Санкт-Петербург, Великий Новгород, Псков. В этом году проект получил статус мероприятия Союзного государства Белоруссии и России.