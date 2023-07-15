В российских вузах в новом учебном году выделили более 625 тыс. бюджетных мест

В Минобрнауки РФ отметили, что это число определяется требованиями государственной гарантии, предусмотренной законом об образовании

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Более 625 тыс. бюджетных мест в российских вузах выделено на 2023/2024 учебный год, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.

"Всего на 2023/2024 учебный год университетам распределено 626 278 бюджетных мест с учетом новых регионов. Это число определяется требованиями государственной гарантии, предусмотренной законом об образовании", - говорится в сообщении.

Ранее в министерстве сообщили, что число бюджетных мест для абитуриентов, поступающих в рамках общего конкурса, а также для других льготных категорий, не уменьшится в связи с введением льгот для участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей.

В пресс-службе Минобрнауки РФ отметили, что для льготных категорий поступающих предусмотрены отдельная и особая квота. В рамках отдельной квоты смогут поступать участники СВО и их дети по результатам вступительных испытаний, проводимых вузами. Кроме того, на места отдельной квоты будут приниматься дети медицинских работников, умерших в результате инфицирования COVID-19 при исполнении трудовых обязанностей. Эти дети смогут поступить по отдельной квоте по программам медицинского и фармацевтического образования без вступительных испытаний. Отдельная квота приема устанавливается в размере не менее 10% от общего объема бюджетных мест.

Также предусмотрена особая квота, которая так же выделяется в размере не менее 10% от общего объема бюджетных мест. На места особой квоты принимаются в том числе люди, получившие инвалидность вследствие военной травмы, ветераны боевых действий.