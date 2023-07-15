15 июля, 13:59

В Херсонской области после теракта на ГЭС от инфекций вакцинировали более 12 тыс. человек

Как уточнил председатель правительства региона Андрей Алексеенко, с начала ЧС была отобрана 401 проба воды

ГЕНИЧЕСК, 15 июля. /ТАСС/. Количество вакцинированных от инфекций после разрушения украинскими войсками Каховской ГЭС превысило 12 тыс. человек, сообщил ТАСС председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

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Власти ранее рекомендовали всему населению Херсонской области вакцинироваться от вирусного гепатита А, брюшного тифа и дизентерии в рамках ликвидации последствий ЧС после разрушения ГЭС. Гражданам, проживающим в зоне ЧС, рекомендуется использовать для питья и приготовления пищи бутилированную или кипяченую воду.

"Российские власти делают все, чтобы не допустить распространения инфекций в зоне, подтопленной после устроенного киевским режимом теракта на Каховской ГЭС. Проведена вакцинация 12 088 человек, в том числе за последние сутки - 99 человек", - сказал Алексеенко.

Он уточнил, что с начала ЧС отобрана 401 проба воды, из них не соответствуют нормативам 104. "Воду откачали из 397 зданий в Новокаховском городском округе, Алёшкинском и Голопристанском муниципальных округах. Тепловыми пушками уже просушили здания общей площадью около 38 тыс. кв. м. Жителям затопленных из-за действий украинских войск территорий выдали почти 4,5 тонны гуманитарной помощи", - добавил Алексеенко.

  

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