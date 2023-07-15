В Херсонской области после теракта на ГЭС от инфекций вакцинировали более 12 тыс. человек

Как уточнил председатель правительства региона Андрей Алексеенко, с начала ЧС была отобрана 401 проба воды

ГЕНИЧЕСК, 15 июля. /ТАСС/. Количество вакцинированных от инфекций после разрушения украинскими войсками Каховской ГЭС превысило 12 тыс. человек, сообщил ТАСС председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

Власти ранее рекомендовали всему населению Херсонской области вакцинироваться от вирусного гепатита А, брюшного тифа и дизентерии в рамках ликвидации последствий ЧС после разрушения ГЭС. Гражданам, проживающим в зоне ЧС, рекомендуется использовать для питья и приготовления пищи бутилированную или кипяченую воду.

"Российские власти делают все, чтобы не допустить распространения инфекций в зоне, подтопленной после устроенного киевским режимом теракта на Каховской ГЭС. Проведена вакцинация 12 088 человек, в том числе за последние сутки - 99 человек", - сказал Алексеенко.

Он уточнил, что с начала ЧС отобрана 401 проба воды, из них не соответствуют нормативам 104. "Воду откачали из 397 зданий в Новокаховском городском округе, Алёшкинском и Голопристанском муниципальных округах. Тепловыми пушками уже просушили здания общей площадью около 38 тыс. кв. м. Жителям затопленных из-за действий украинских войск территорий выдали почти 4,5 тонны гуманитарной помощи", - добавил Алексеенко.