Выплаты из-за ЧС на Каховской ГЭС получили 15 тыс. человек на сумму около 150 млн рублей

Как отметил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко, "мобильные офисы социальных служб работают в населенных пунктах всех трех районов зоны ЧС, а также во всех пунктах временного размещения эвакуированных"

ГЕНИЧЕСК, 15 июля. /ТАСС/. Российские власти выплатили около 150 млн рублей 15 тыс. пострадавшим в результате затопления после разрушения украинскими войсками Каховской ГЭС, сообщил в своем Telegram-канале председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

"Различные виды компенсаций на сегодня получили почти 15 тыс. пострадавших от теракта <...> на Каховской ГЭС. На эту минуту людям выплачено около 150 млн рублей", - написал он.

Алексеенко добавил, что, "чтобы максимально быстро выплачивать помощь пострадавшим, мобильные офисы социальных служб работают в населенных пунктах всех трех районов зоны ЧС, а также во всех пунктах временного размещения эвакуированных".