15 июля, 14:14,
обновлено 15 июля, 14:32

Выплаты из-за ЧС на Каховской ГЭС получили 15 тыс. человек на сумму около 150 млн рублей

Как отметил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко, "мобильные офисы социальных служб работают в населенных пунктах всех трех районов зоны ЧС, а также во всех пунктах временного размещения эвакуированных"

ГЕНИЧЕСК, 15 июля. /ТАСС/. Российские власти выплатили около 150 млн рублей 15 тыс. пострадавшим в результате затопления после разрушения украинскими войсками Каховской ГЭС, сообщил в своем Telegram-канале председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

Читайте также
Что известно о прорыве Каховской ГЭС

"Различные виды компенсаций на сегодня получили почти 15 тыс. пострадавших от теракта <...> на Каховской ГЭС. На эту минуту людям выплачено около 150 млн рублей", - написал он.

Алексеенко добавил, что, "чтобы максимально быстро выплачивать помощь пострадавшим, мобильные офисы социальных служб работают в населенных пунктах всех трех районов зоны ЧС, а также во всех пунктах временного размещения эвакуированных".

  

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация