Евросовет отнес к Бретани главную достопримечательность Нормандии

Как отметил телеканал CNEWS, ошибка Европейского совета вызвала оживленные споры в Twitter

ПАРИЖ, 15 июля. /ТАСС/. Европейский совет опубликовал викторину к Национальному празднику Франции 14 июля, в которой по ошибке отнес знаменитый остров-крепость Мон-Сен-Мишель на северо-западе республики к Бретани, в то время как он находится в Нормандии. Об этом в субботу сообщил телеканал CNEWS.

По данным канала, Евросовет сопроводил в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией) фотографией Мон-Сен-Мишеля викторину с вопросом о том, какой французский регион запустил в Twitter кампанию по созданию отдельного эмодзи с изображением его флага. В качестве вариантов ответа предлагалось выбрать между Провансом, Бретанью и Парижем. Правильным ответом на вопрос являлась Бретань.

CNEWS отметил, что ошибка Евросовета вызвала оживленные споры в Twitter.

Подобная неточность фиксируется уже не первый раз. В 2019 году газета The New York Times сделала такую же ошибку при публикации сообщения в соцсетях. В 2020 году промах допустила французская газета Le Monde, проиллюстрировав статью о поездке президента Франции Эмманюэля Макрона в Бретань фотографией острова-крепости.

Первое поселение на острове в бухте Сен-Мишель было основано в 709 году. В XI веке там уже появилось бенедиктинское аббатство. Тогда гора была полностью окружена водой и располагалась в 2 км от суши. Со временем акватория вокруг острова-крепости из-за наносимого песка и ила обмелела. В 1880 году была сооружена насыпная дамба, которая обеспечила постоянный беспрепятственный доступ к монастырю. В 2010 году власти приняли решение вернуть аббатству первоначальный вид. В результате были развернуты работы по очистке территории, построена новая плотина с расчетом расширить русло протекающей рядом небольшой реки Куэнон. В результате окружающая Мон-Сен-Мишель местность вновь скрылась под водой.

В 1979 году Мон-Сен-Мишель был включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. По популярности во Франции аббатство уступает только Эйфелевой башне и Версалю. Ежегодно исторический комплекс на острове святого Михаила посещают до 3 млн иностранных туристов.