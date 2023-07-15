Гражданство РФ получили 8,5 тыс. эвакуированных после теракта на Каховской ГЭС

По словам председателя правительства Херсонской области Андрея Алексеенко, работа мобильных соцофисов и офисов МФЦ продолжается в остальных районах региона

ГЕНИЧЕСК, 15 июля. /ТАСС/. Эвакуированные из зон подтопления после разрушения украинскими войсками Каховской ГЭС получили суммарно уже 8,5 тыс. российских паспортов, сообщил в своем Telegram-канале председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

"За время ЧС в мобильном режиме по месту жительства или пребывания пострадавших уже выдано больше 8,5 тыс. паспортов граждан России", - написал Алексеенко.

Он отметил, что работа мобильных социальных офисов и мобильных офисов МФЦ продолжается и в остальных районах области. "Они продолжают ежедневно выезжать и помогать жителям удаленных территорий, включая 15-километровую зону", - добавил Алексеенко.