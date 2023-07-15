Собчак поблагодарила правоохранительные органы за предотвращение покушения на нее

Журналистка отметила, что любой террор является злом без исключений

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Журналистка Ксения Собчак выразила благодарность правоохранительным органам за предотвращение покушения на нее. Соответствующие слова она опубликовала в Telegram-канале в субботу.

"Ну и серьезно, про всю эту подготовку покушения. Если это все правда, то спасибо всем причастным службам за их работу", - написала Собчак, отметив, что в ином случае она сочла бы за подлость поставить ее "в одном предложении с Симоньян". Журналистка подчеркнула, что "любой террор - зло, без всяких "но".

Ранее сегодня сообщалось, что ФСБ предотвратила убийства главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак, которые готовили члены неонацистской группировки "Параграф-88" по заданию Службы безопасности Украины.