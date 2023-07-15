В Сольвычегодске открылся первый фестиваль "Сольфест"

Программа фестиваля завершится пиротехническим шоу

АРХАНГЕЛЬСК, 15 июля. /ТАСС/. Первый фестиваль "Сольфест" открылся в субботу в Сольвычегодске на юге Архангельской области, сообщает пресс-служба администрации региона. В этом году Сольвычегодск является столицей "Серебряного ожерелья России".

"В Сольвычегодске идут гуляния "Сольфеста". В этом Сольвычегодск - столица межрегионального историко-культурного и туристического проекта "Серебряное ожерелье России", - говорится в сообщении.

"Сольфест" объединил Арт-фестиваль имени Козьмы Пруткова и традиционную Прокопьевскую ярмарку. Весь день для жителей и гостей города работают более 10 разноформатных площадок.

С утра в центре развернулись экспозиции Сольвычегодского музея-заповедника, работают мастерская ткачества и рукоделия. У Благовещенского собора театрализованное представление "Вычегодские приплывухи" о том, как выбирали невест на старинной сольвычегодской земле и почему именно девушки-приплывухи привлекали внимание юношей.

Торжественное открытие фестиваля состоялось на площадке перед Введенским храмом. Здесь выступили заслуженный артист России Евгений Дятлов, участник шоу "Голос" Евгений Синицын, а также музыкальные коллективы региона. Вдоль улиц Володарского, Советской и Ленина развернулись торговые ярмарочные ряды Прокопьевской ярмарки, а в дворике Благовещенского собора - мастер-классы, ярмарка мастеров народных промыслов и творческая площадка. Программа фестиваля завершится пиротехническим шоу.

Сольвычегодск - один из самых маленьких городов современной России. Его население - около 2 тыс. человек. Старинный город с 530-летней историей обладает уникальным культурно-историческим наследием. Являясь родовым гнездом и столицей империи Строгановых в XVI - ХVII веках, город играл огромную роль в развитии Севера. В Сольвычегодске сохранилось несколько каменных храмов, в том числе Благовещенский собор - один из древнейших каменных храмов Русского Севера, построенный в конце XVI века. С конца XVII века в городе развивалась местная роспись - усольская эмаль. В ХХ веке в Сольвычегодске был основан бальнеологический курорт. Для процедур используется минеральная вода и иловая грязь Соляного озера. Город считается родиной поэта и философа Козьмы Пруткова.