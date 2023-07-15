В Испании умер создатель комиксов "Мортадело и Филемон"

Франсиско Ибаньесу было 87 лет

МАДРИД, 15 июля. /ТАСС/. Создатель испанской серии комиксов "Мортадело и Филемон" Франсиско Ибаньес умер в субботу в возрасте 87 лет. Об этом сообщило в Twitter издательство Penguin Random House.

По его информации, он скончался в Барселоне.

Ибаньес, который считается, возможно, самой влиятельной фигурой в испанском мире комиксов, родился в марте 1936 года в каталонской столице. На его счету множество национальных премий. По мотивам его комиксов сняты различные фильмы, в том числе "Приключения Мортадело и Филимона" (La gran aventura de Mortadelo y Filemon, 2003) и "Сыщики под прикрытием" (Mortadelo y Filemon contra Jimmy el Cachondo, 2014).