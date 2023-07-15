Опоздавших на рейс детей отправят дополнительным вагоном из Ростова-на-Дону в Екатеринбург

Группа детей направлялась из Макеевки ДНР в детский лагерь в Свердловской области

ТАСС, 15 июля. Федеральная пассажирская компания (ФПК, входит в РЖД) включит дополнительный вагон в состав поезда Анапа - Екатеринбург, чтобы разместить в нем группу из 21 ребенка и 3 сопровождающих, опоздавших на рейс в Ростове-на-Дону. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД, филиал РЖД).

"Федеральная пассажирская компания принимает все возможные меры для организации перевозки детей, которые должны были отправиться из Ростова-на-Дону в Екатеринбург. АО "ФПК" включит дополнительный вагон в состав поезда № 289 сообщением Анапа - Екатеринбург, который отправится со станции Ростов Главный 16 июля в 00:40", - сказали в пресс-службе.

Как уточнили в СКЖД, группа прибыла на вокзал Ростов Главный 15 июля в 00:15 для посадки в поезд до Екатеринбурга, однако из-за несогласованности среди сопровождающих в полном составе опоздала на поезд.

"Один из взрослых забрал проездные документы на всю группу и не сообщил другим сопровождающим номер поезда и время его отправления. Сопровождающие, которые остались с группой детей, обратились к сотрудникам вокзала уже после отправления поезда. Детей разместили в здании вокзала, раздали им воду и питание. В 10:00 всю группу перевели в пункт временного размещения, где есть все условия для отдыха", - добавили в компании.

Как ранее сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области, группа детей направлялась из Макеевки Донецкой Народной Республики в детский лагерь в Свердловской области.