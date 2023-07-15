СМИ: в Стамбуле усложнили получение ВНЖ иностранцами

По информации Dünya, выдача первичного вида на жительство иностранным гражданам приостановлена, за исключением случаев, связанных, в частности, с необходимостью обеспечения их безопасности, лечения, обучения, участия в деятельности, связанной с международной торговлей

СТАМБУЛ, 15 июля. /ТАСС/. Выдача иностранцам первичного вида на жительство (ВНЖ) в Стамбуле, за исключением "вынужденных обстоятельств", приостановлена во всем турецком мегаполисе. Об этом сообщила в субботу газета Dünya.

По информации издания, выдача первичного ВНЖ иностранным гражданам приостановлена, за исключением случаев, связанных, в частности, с необходимостью обеспечения их безопасности, лечения, обучения, участия в деятельности, связанной с международной торговлей. С октября 2022 года 10 районов 17-миллионного города по решению МВД Турции были временно закрыты для получения иностранцами ВНЖ. А с марта 2023 года это решение распространяется на все 39 муниципалитетов, пишет Dünya, отмечая, что действия местных властей обусловлены планами борьбы с нелегальной миграцией.

За незаконную сдачу в аренду жилья или размещение в отелях в отношении владельцев недвижимости предусмотрены денежные штрафы, лишение лицензий и даже свободы, указывает газета.

Согласно сведениям властей Турции, по состоянию на 2022 год в стране насчитывалось 5,4 млн иностранцев, из которых почти 1,3 млн проживали в Стамбуле, составляя около 8% его населения. Из их общего числа свыше 500 тыс. являются гражданами Сирии.

Новый глава МВД Турции Али Ерликая после вступления в должность пообещал покончить с проблемой нелегальной миграции в стране в течение нескольких месяцев. Полиция Стамбула ежедневно проводит рейды против нелегальных мигрантов практически по всему городу, в том числе в туристических районах. По данным газеты Milliyet, в течение последних двух недель в Стамбуле были задержаны свыше 5 тыс. нелегальных беженцев, в основном сирийцев.