Москалькова обратится в ООН с просьбой защитить наместника Киево-Печерской лавры

Уполномоченный по правам человека в РФ назвала подобные действия "вопиющим нарушением права на свободу совести и оскорблением чувств сотен тысяч прихожан и служителей УПЦ"

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратится в Совет ООН по правам человека с просьбой о защите наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла в связи с его арестом на Украине.

"Считаю подобные действия вопиющим нарушением права на свободу совести и оскорблением чувств сотен тысяч прихожан и служителей УПЦ. В связи с этим буду обращаться в Совет по правам человека ООН с просьбой защитить митрополита", - написала Москалькова в Telegram-канале.

Ранее Соломенский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Службы безопасности Украины (СБУ) и изменил меру пресечения митрополиту Павлу с круглосуточного домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 33 млн гривен (более $900 тыс.). По информации агентства РБК-Украина, суд арестовал митрополита до 14 августа. Прокуратура просила суд отправить его под стражу до 1 сентября с возможностью внесения залога в размере 60 млн гривен ($1,64 млн). Сам митрополит в начале судебного заседания заявил, что его арестуют с вероятностью 99%.