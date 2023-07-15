Симоньян прокомментировала попытку покушения на нее фразой "предательство страшнее смерти"

Главный редактор телеканала RT уточнила, что это уже второе за последний год готовившееся на нее покушение

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала информацию о предотвращении попытки покушения на нее словами о том, что предательство страшнее смерти.

"Мне очень жаль, что 18-летний парень, видео которого мне показали, так оказался заморочен. Что он читал, что он смотрел, кто с ним беседовал, кто ему так заморочил голову, что он вдруг решил, что забота о своем народе совместима с тем, чтобы брать деньги у Украины, украинской разведки на уничтожение лидеров общественного мнения своей же страны", - указала Симоньян в видео, размещенном в Telegram-канале RT.

Она уточнила, что это уже второе за последний год готовившееся на нее покушение. "За этот год я привыкла жить с ощущением зайца в поле, за которым кто-то бежит с ружьем", - поделилась она.

По ее мнению, есть вещи страшнее смерти - позор, предательство, жизнь с ощущением, что натворил что-то непоправимое.

"Я желаю вот этим ребятам (задержанным за попытку покушения - прим. ТАСС), которые теперь арестованы, это понять и чтобы у них осталось в жизни время загладить это все и постараться построить свою жизнь по-новому, по-другому", - подчеркнула Симоньян.

О предотвращении покушения

Ранее в ФСБ сообщили ТАСС, что 14 июля в Москве и Рязанской области были задержаны члены неонацистской группировки "Параграф-88", осуществившие разведку по адресам работы и проживания Симоньян и Ксении Собчак. Во время проведения следственных действий задержанные подтвердили факт подготовки покушений по заданию Службы безопасности Украины за вознаграждение в размере 1,5 млн рублей за каждое убийство.

В субботу суд арестовал фигурантов дела о покушении на Симоньян и Собчак.