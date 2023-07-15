"Артек" за одну смену примет более 3,2 тыс. детей из 50 стран

Смена продлится с 15 июля по 5 августа

ТАСС, 15 июля. Международный детский центр (МДЦ) "Артек" примет на международную смену с 15 июля по 5 августа более 3,2 тыс. детей из 50 стран и регионов России, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе МДЦ.

"В МДЦ стартует восьмая смена "Артек", добавь в друзья", которая пройдет с 15 июля по 5 августа. Из разных уголков земного шара спешат в "Артек" 3 256 детей из более 50 государств. Это школьники из всех 89 регионов РФ, а также ребята из Германии, Швеции, Испании, Канады, Польши, Израиля, Ливана, Сирии, Египта, Монголии, Сербии, Киргизии, Казахстана, Армении, Узбекистана, Таджикистана, Абхазии, Белоруссии, Франции, Финляндии и других стран", - сказали в пресс-службе.

Предполагается, что в рамках международного детского форума "Артек собирает друзей", который продлится до 2 августа, пройдут фестиваль национальных культур "Язык мира - язык дружбы", познавательная программа "Знакомьтесь - моя страна", светский раут "Под сводами дворца" и международная спортландия "Энергия спорта - энергия дружбы".

"18 июля в "Артеке" стартует финал всероссийского конкурса "Большая перемена" для учеников 5-7 классов. Главный проект Российского движения детей и молодежи "Движение первых" соберет в детском центре 700 школьников со всей России. В числе претендентов на главные призы более 300 представителей зарубежных стран, поездка которых в "Артек" стала возможной благодаря активному участию Россотрудничества", - добавили в пресс-службе.

"Артек" - в прошлом самый знаменитый пионерский лагерь СССР - основан в 1925 году. После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году детский центр, который сейчас состоит из девяти лагерей, стал федеральной собственностью. "Артек" - один из самых результативных госпроектов развития в Крыму. В 2014 году завершен основной этап реконструкции детского центра, создана инфраструктура. Ожидается, что к своему 100-летию в 2025 году "Артек" примет двухмиллионного воспитанника.