Путин поприветствовал участников посвященного завершению ралли "Шелковый путь" мероприятия

По словам президента, ралли вошло в календарь престижных международных автогонок

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей торжественного мероприятия, посвященного завершению Международного ралли "Шелковый путь - 2023" и заявил, что оно прочно вошло в календарь престижных международных автогонок. Поздравительная телеграмма опубликована в субботу на сайте Кремля.

"Отмечу, что эти соревнования прочно вошли в календарь престижных международных автогонок. Они объединяют известные команды, именитых пилотов и начинающих профессионалов из разных стран, способствуют продвижению и популяризации автомобильного спорта. И конечно, финиш ралли в самом сердце российской столицы, у стен Кремля, это всегда яркое, красочное событие, которое привлекает неподдельный интерес жителей и гостей Москвы", - приводятся в сообщении слова главы государства.

Путин также поблагодарил организаторов мероприятия, поздравил победителей и участников гонок и отметил их высокое мастерство. "За вашими плечами - сложнейший маршрут по территории 13 регионов России. Вы достойно проявили себя в упорной, напряженной, честной борьбе", - подчеркнул он.

Ралли "Шелковый путь" проводится с 2009 года на территории России, в отдельные годы соревнования проводились на территории государств Центральной Азии и Китая. В этом году гонка прошла с 6 по 15 июля. Экипажи прошли 5 230 км дистанции, из которых 2 350 км составили скоростные спецучастки. В общей сложности за 10 дней спортсмены проехали по 13 регионам РФ и пересекли три часовых пояса.