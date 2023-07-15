В Куала-Лумпуре представили первый перевод Гоголя на малайский язык

Работа Виктора Погадаева стала первым переводом русского классика на этот язык

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Перевод повести Николая Гоголя "Тарас Бульба" на малайский был представлен в субботу в Российском центре науки и культуры в Куала-Лумпуре. Об этом ТАСС рассказал автор перевода, востоковед, кандидат исторических наук Виктор Погадаев.

"Зал был забит до отказа. Присутствовали студенты, преподаватели вузов, писатели. Среди них был национальный писатель Малайзии Абдул Самад Саид", - рассказал Погадаев о гостях мероприятия.

"Я [при выборе произведения для перевода] остановился на Гоголе. Во-первых, он классик. Во-вторых, мы "Тараса Бульбу" прежде всего воспринимаем как повесть о борьбе казаков за независимость против Польши, Турции, но, если посмотреть широко, там есть война, любовь, предательство, патриотизм. Все в одном произведении. Мне показалось, что это будет интересно малайзийским читателям", - прокомментировал выбор произведения Погадаев. Его работа стала первым переводом русского классика на этот язык.

Востоковед также отметил интерес жителей Малайзии к русской культуре. "Когда я в 2001 году приехал в Малайзию преподавать русский язык, предложил университету ввести курс "Художественная культура России". Его ввели, но с условием, что он будет читаться на малайском языке. Среди других преподавателей иностранных языков из других стран не было тех, кто знал бы малайский язык, поэтому был только один курс по культуре зарубежных стран - по русской культуре. Это был замечательный курс. Пользовался бешеной популярностью. Иногда лекционный зал не вмещал всех желающих. Так что интерес к русской культуре [в стране] очень большой", - утверждает Погадаев.

Федерация писательских организаций Малайзии высоко оценила переводы русской классики, поэтому 12 июля отметила переводческую деятельность Погадаева специальной наградой.