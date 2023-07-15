На Кубани восстановили движение поездов после схода тележки вагона

Было задержано шесть поездов

ТАСС, 15 июля. Ремонтные бригады восстановили движение на железнодорожном участке между станциями Горячий Ключ и Саратовская в Краснодарском крае, где ранее с рельсов сошла тележка вагона. Было задержано шесть поездов, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

"Железнодорожники устранили последствия схода на участке СКЖД между станциями Саратовская и Горячий Ключ. С 17:50 движение поездов осуществляется в штатном режиме. <...> В результате инцидента были задержаны шесть поездов. Время задержки составляет от 40 минут до 3 часов. Северо-Кавказская железная дорога принимает все необходимые меры для сокращения времени опоздания поездов и приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства", - говорится в сообщении.

Тележка вагона в составе технического поезда сошла с рельсов в субботу утром, ожидалась задержка пяти пассажирских поездов. Для ликвидации последствий на место схода выезжали восстановительные поезда со станций Туапсе и Тимашевская.