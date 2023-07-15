На подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани сохраняется пробка из 380 автомобилей

Затруднений на выезде с Крыма нет

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июля. /ТАСС/. Часовая пробка из 380 автомобилей сохранилась к вечеру субботы на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края, затруднений на выезде с Крыма нет, сообщается в Telegram-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

"В очереди со стороны Тамани находится 380 транспортных средств. Время ожидания - более часа. Со стороны Керчи затруднений нет", - говорится в сообщении.

К вечеру пятницы пробок на подъездах к Крымскому мосту не было, в субботу максимальная очередь со стороны Крыма наблюдалась в 14:00 (600 автомобилей), со стороны Кубани - в 10:00 (482 автомобиля).

Многокилометровые пробки при въезде на Крымский мост со стороны Кубани начали образовываться 1 июля из-за начала активного туристического сезона в условиях закрытого авиасообщения с полуостровом, а также досмотра при въезде на мост, который проводится после теракта 8 октября 2022 года. Самая протяженная очередь из машин была зафиксирована 3 июля утром, тогда длина пробки на Крымский мост со стороны Кубани, по данным оперштаба Краснодарского края, достигла 13 км.