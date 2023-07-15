15 июля, 20:26

В Чехии зафиксировали рекордную для середины июля жару

Максимальную температуру воздуха для 15 июля зарегистрировали 100 из 160 метеостанций в республике

ПРАГА, 15 июля. /ТАСС/. Суббота стала самым жарким днем года в Чехии. Максимальную температуру воздуха для 15 июля зафиксировали 100 из 160 метеостанций в республике, сообщила журналистам представитель Чешского гидрометеорологического института Мария Одстрчилова.

"В Чехии суббота стала самым жарким днем нынешнего года. Почти 100 из 160 метеостанций, где наблюдение на погодой ведется более 30 лет, зафиксировали максимальную для 15 июля температуру воздуха", - отметила она.

Наиболее высоко ртутный столик термометра поднялся в поселке Ржежи близ Праги и в городе Пльзень на западе Чехии. Там воздух прогрелся до 38,6 градуса. Предыдущий температурный рекорд для 15 июля (36,8 градуса) метеорологи зарегистрировали в республике в 2007 году. 

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