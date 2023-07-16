CNN: министр финансов США в Китае съела блюдо с грибами с галлюциногенным эффектом

В ресторане, в котором была Джанет Йеллен, заверили, что деликатес был приготовлен правильно

НЬЮ-ЙОРК, 16 июля. /ТАСС/. Министр финансов США Джанет Йеллен в ходе своего визита в Китай съела в местном ресторане блюдо с грибами, которые, как считается, обладают галлюциногенным эффектом, сообщила в субботу телекомпания CNN.

По ее сведениям, сразу после прибытия в Пекин 6 июля Йеллен и ее команда пошли в местный ресторан, специализирующийся на кухне юго-востока Китая. Там она в числе прочего заказала блюдо с произрастающими в провинции Юньнань грибами Lanmaoa asiatica, которые, как считается, могут вызывать галлюцинации. "Грибы Lanmaoa считаются ядовитыми, так как могут обладать галлюциногенным эффектом, - приводит телекомпания слова профессора Питера Мортимера, работающего в ботаническом институте в провинции Юньнань. - Однако ученые пока не определили те компоненты, которые вызывают галлюциногенный эффект".

Как отмечает телекомпания, эти грибы являются распространенным деликатесом в провинции Юньнань, считается, что если они приготовлены должным образом, то никаких негативных эффектов, в том числе галлюцинаций, они не вызывают.

В ресторане, который посетили Йеллен и ее команда, заверили, что все блюда с грибами были приготовлены правильно. В свою очередь помощник главы американского Минфина подтвердил телеканалу, что Йеллен и правда съела блюдо из грибов и осталась довольна кухней ресторана.

Йеллен прибыла в Пекин 6 июля и покинула Китай 9 июля. В ходе поездки глава Минфина США встретилась с должностными лицами КНР высокого ранга. Встреча американского министра и председателя КНР Си Цзиньпина не планировалась.