В Красноярске на дополнительную смену форума "Бирюса" приехали около 150 участников

В мероприятии примут участие управленцы от 20 до 35 лет

КРАСНОЯРСК, 16 июля. /ТАСС/. Около 150 участников со всего Красноярского края приехало на дополнительную смену для управленцев впервые организованную в рамках молодежного форума "Территория инициативной молодежи (ТИМ) "Бирюса". Об этом ТАСС в воскресенье сообщил пресс-секретарь Агентства молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края Андрей Батура.

"ТИМ "Бирюса" станет площадкой образовательного проекта Росмолодежи "Голос поколения. Регионы". Впервые в лагере организована дополнительная, четвертая, смена с 16 по 21 июля. На нее приехало около 150 молодых управленцев (в возрасте от 20 до 35 лет) со всего Красноярского края. Они пройдут все модули программы, откроют новые профессиональные горизонты и сформируют главные качества управленца", - сообщил Батура.

По его словам, обучение по программе пройдут молодые люди, работающие в государственном, коммерческом и некоммерческом секторах. "Лучшие участники попадают в кадровый управленческий резерв Росмолодежи и получают возможность принять участие в реализации крупных федеральных проектов и программ. Главные принципы обучения - больше практики и полное погружение участников в нестандартные условия, где необходимо проявить полученную на лекциях и мастер-классах теорию", - пояснил пресс-секретарь.

Молодежный образовательный форум "Бирюса" проводится с 2007 года на берегу Красноярского водохранилища. В 2019 году ему был присвоен статус всероссийской форумной площадки. Он проводится в несколько тематических смен. В этом году было запланировано три смены. Одна из смен была всероссийская - на нее приехала молодежь из 33 регионов России.