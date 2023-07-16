Вылеты семи внутренних авиарейсов из Южно-Сахалинска задержали из-за метеоусловий

Из них три рейса в Южно-Курильск, два в Курильск и два в Шахтерск

ТАСС, 16 июля. Вылет из Южно-Сахалинска и прилет семи внутренних авиарейсов компании "Аврора" задержаны из-за метеоусловий. Об этом сообщили ТАСС в сахалинском международном аэропорту в воскресенье.

"Метеоусловия не позволяют садиться самолетам. Пока все рейсы стоят на сегодня. Ожидается прогноз, после которого будет понятно, что будет дальше с авиарейсами, - отложат или "отобьют" до завтра", - сообщили в пресс-службе.

Согласно данным табло, из Южно-Сахалинска отложены три рейса в Южно-Курильск на остров Кунашир, два в Курильск на остров Итуруп и два в Шахтерск в Углегорском районе Сахалина. Один рейс до Южно-Курильска отложен с 14 июля. Еще четыре рейса до Курильска и Южно-Курильска отложены с 15 июля. Два рейса до Шахтерска отложены от одного до четырех часов. Пока вылеты всех рейсов запланированы на 16 июля.

Также в аэропорту уточнили, что самолетам не позволят садиться низкая облачность и туман. В таких условиях видимости аэропорты не могут принимать самолеты.