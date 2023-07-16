В Норильске в 2025 году планируют построить первую велодорожку

Как сообщили в городской администрации, ее протяженность составит более 5 км

КРАСНОЯРСК, 16 июля. /ТАСС/. Первую велодорожку, общей протяженностью более 5 км, построят в Норильске на севере Красноярского края. Об этом ТАСС сообщили в администрации города.

"Для создания велодорожной инфраструктуры в городе Норильске и удовлетворения потребности горожан в велосипедных прогулках прорабатывается вопрос обустройства велосипедными дорожками подъездную автомобильную дорогу, соединяющую жилое образование Оганер и Центральный район города Норильска (так называемая Землевозная), протяженностью 5,2 км", - сообщил собеседник агентства, добавив, что это будет первой велодорожкой в городе. Рассматривается возможность размещение в Оганере пункта проката велосипедов. Объем инвестиций в проект пока не сообщается.

Право муниципальной собственности на будущий объект уже зарегистрировано, до конца года он будет передан в оперативное управление муниципального учреждения "Норильскавтодор".

Норильск - один из самых северных городов мира. В нем проживают 180 тыс. человек.