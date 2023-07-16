В Прибайкальском нацпарке закрыли четыре туристических маршрута

Причиной стала высокая угроза пожаров

ИРКУТСК, 16 июля. /ТАСС/. Туристические маршруты в Еланцинском лесничестве Прибайкальского национального парка в Иркутской области закрыты из-за высокого класса пожарной опасности. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба ФГБУ "Заповедное Прибайкалье".

"Закрыты маршруты в Еланцинском лесничестве Прибайкальского национального парка: поселок Тырган - урочище Саган-Заба, деревня Черноруд - деревня Сарма - деревня Курма, деревня Бугельдейка - Б. Марта - деревня Петрово, акватория пролива Малое Море с островами. Причина - высокий класс пожарной опасности, 4 из 5 возможных", - говорится в сообщении.

По данным Иркутского УГМС, в регионе 16 июля местами ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, северо-западный ветер 15-20 м/с.

Прибайкальский национальный парк простирается на 470 км вдоль побережья озера Байкал. Это самый протяженный нацпарк в России. Его площадь составляет 417,3 тыс. га. Входящий в его состав остров Ольхон является самым большим и единственным населенным островом на Байкале, там проживают свыше 1 тыс. человек.