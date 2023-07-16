В Москве ожидаются переменная облачность и до 25 градусов тепла

Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Переменная облачность, местами кратковременный дождь и до плюс 25 градусов прогнозируются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет от 23 до 25 градусов тепла. "Переменная облачность. Кратковременный дождь, местами", - говорится в сообщении. В ночь на понедельник температура воздуха может опуститься до 14 градусов тепла.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье температура воздуха будет колебаться от 21 до 26 градусов тепла. В ночь на понедельник столбики термометров покажут от 11 до 16 градусов тепла.