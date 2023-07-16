Заблокированные в горах на севере Индии россияне вернулись в Дели и вылетели на родину

Российские дипломаты продолжают следить за ситуацией в районе схода оползня в Кулу

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 июля. /ТАСС/. Все 15 туристов из России, находившиеся в округе Кулу в северном штате Химачал-Прадеш, где из-за ливней сошел оползень, выехали в Нью-Дели и успешно вылетели на родину. Об этом ТАСС сообщило в воскресенье посольство РФ в Индии.

"Находившиеся в деревне Катагла 15 российских туристов смогли выехать в направлении Нью-Дели, и 14 июля они успешно вылетели на родину", - сказали в дипмиссии.

Российские дипломаты продолжают следить за ситуацией в районе схода оползня в Кулу. "Передвижения по местности все еще ограничены из-за разрушенной дорожной инфраструктуры, однако обстановка меняется в лучшую сторону - восстанавливаются электроснабжение и связь", - отметили в посольстве.

В среду полиция Химачал-Прадеша сообщила ТАСС, что в одной из деревень штата из-за непогоды оказались заблокированы в горах 15 россиян. Никто из них не пострадал.

С конца июня на севере Индии продолжаются муссонные ливни. В результате вызванных ими наводнений и оползней в регионе погибли не менее 145 человек. Сильнее всего пострадал штат Химачал-Прадеш. В период с 24 июня по 13 июля там жертвами стихии стал 91 человек. Полностью разрушены более 600 зданий, еще более 1 000 повреждены. Ущерб оценивается в сотни миллионов долларов.