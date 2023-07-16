В Севастополе приостановили движение морского транспорта

В городе организуют компенсационный маршрут

СЕВАСТОПОЛЬ, 16 июля. /ТАСС/. Движение паромов и катеров в Севастопольской бухте приостановлено утром в воскресенье, сообщается в Telegram-канале дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

"Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение. На конечных остановочных пунктах - пл. Захарова и пл. Нахимова - будет организован подвижной состав для выполнения работы на компенсационном маршруте", - говорится в сообщении.

Ранее губернатор Михаил Развожаев сообщил, что ночью была отражена атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Севастополь над морем в районе мыса Херсонес, Севастопольской бухты и Балаклавы. В результате были сбиты над морем один БПЛА и пять подавлено силами радиоэлектронной борьбы. Также были уничтожены два надводных беспилотника на внешнем рейде.