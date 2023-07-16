Пробка у Крымского моста со стороны Кубани увеличилась втрое

Время ожидания составляет около трех часов

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июля. /ТАСС/. Почти 1 тыс. автомобилей находятся в очереди на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края, время ожидания составляет около трех часов. Затруднений на выезде с Крыма нет, сообщается в Telegram-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

"На 07:00 в очереди со стороны Тамани находится 980 транспортных средств. Время ожидания около трех часов", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что вечером в субботу в очереди со стороны Краснодарского края ожидают около 400 транспортных средств, время ожидания составляло около одного часа.

Многокилометровые пробки при въезде на Крымский мост со стороны Кубани начали образовываться 1 июля из-за начала активного туристического сезона в условиях закрытого авиасообщения с полуостровом, а также досмотра при въезде на мост, который проводится после теракта 8 октября 2022 года. Самая протяженная очередь из машин была зафиксирована 3 июля утром, тогда длина пробки на Крымский мост со стороны Кубани, по данным оперштаба Краснодарского края, достигла 13 км.