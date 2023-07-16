СМИ: в Колорадо обнаружили три мумифицированных тела

Их нашли в лесистой местности, вдали от туристических троп

НЬЮ-ЙОРК, 16 июля. /ТАСС/. Мумифицированные тела трех туристов были обнаружены в штате Колорадо, сообщила газета The New York Post.

По ее сведениям, первое тело было найдено туристом в конце прошлой недели, два других - в начале этой недели местными правоохранительными органами.

Все трое погибших были обнаружены в лесистой местности, вдали от туристических троп. Два тела находились в закрытой палатке, еще один погибший находился на отдалении от места стоянки. По предварительным данным на телах погибших не было обнаружено следов насилия.

По данным местных властей, судя по степени разложения тел и того факта, что они "достаточно сильно мумифицированы", туристы могли погибнуть осенью или в начале зимы прошлого года, экспертиза для установления причин смерти, указывает газета, может занять порядка трех недель. "Возможно, они замерзли насмерть или их гибели еще способствовал голод, выглядит это именно так", - приводит издание слова шерифа округа Ганнисон Адама Мерди.

Информации о личности погибших пока не приводится. Правоохранительные органы полагают, что несмотря на произошедшее, безопасности туристов в округе ничего не угрожает.