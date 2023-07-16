В Элисте в здании Сити-Чесс холла намерены открыть многофункциональный центр молодежи

Внутри планируют обустроить зоны отдыха, пресс-центр, коворкинг-пространства, офисные помещения, творческие мастерские и студии, кафе, библиотеку, выставочную зону и конференц-зал

ЭЛИСТА, 16 июля. /ТАСС/. Многофункциональный центр молодежи Калмыкии планируют открыть в 2024 году в Элисте на базе здания Сити-Чесс холла (Дворца шахмат), которое отремонтируют благодаря выигранной субсидии во Всероссийском конкурсе программ комплексного развития молодежной политики в субъектах России, проводимом Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь). Об этом ТАСС сообщила и.о. руководителя Агентства по делам молодежи региона Наталья Болдырева.

"Калмыкия вошла в число 47 регионов-победителей Всероссийского конкурса программ комплексного развития молодежной политики в субъектах России "Регион для молодых", выиграв сумму 91,6 млн рублей. Это позволит нам в 2024 году воплотить давнюю мечту - создать многофункциональный молодежный центр для реализации множества планов и творческих идей. При поддержке главы Калмыкии Бату Сергеевича Хасикова принято решение о создании молодежного центра на базе общественно-административного здания Сити-Чесс холла. Средства субсидии распределяются в соотношении 50/50 между содержательным и инфраструктурным блоками программы, в инфраструктурный блок включен капремонт здания", - рассказала Болдырева.

В молодежном центре планируются зоны отдыха, пресс-центр, коворкинг-пространства, панорамный лифт, офисные помещения, буфетные, подсобные и техпомещения, медпункт, комната психологической разгрузки, творческие мастерские и студии, кафе, библиотека, выставочная зона, конференц-зал, открытая терраса. В здании центра, которое будет доступно и маломобильным людям, планируют разместить Региональное отделение Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых" Республики Калмыкия и пространства для молодых семей (клубов молодых семей).

"А в этом году благодаря поддержке федерального центра в рамках реализации программы "Регион для молодых" ведется капремонт объекта "Загородная резиденция Героя Советского Союза Б. Б. Городовикова" под молодежный центр, где разместятся арт-пространства для творческой молодежи. Есть планы открыть звукозаписывающую студию, коворкинг-центр, творческие мастерские и многое другое. Получится целый городок для молодых, который, мы верим, станет центром притяжения для творческих молодых людей со всей России", - отметила собеседница агентства.

Здание Дворца шахмат (Сити-Чесс холл) по архитектурной форме напоминает калмыцкую кибитку (традиционное жилище калмыков) и является центральным сооружением Города шахмат - Сити-Чесс, открытого в 1998 году для проведения 33-й Всемирной шахматной олимпиады. Общественно-деловой, культурный и жилой комплекс расположен к юго-востоку от Элисты.

Создание новых пространств для молодежи позволит гостям республики поближе познакомиться с уникальной культурой калмыцкого народа.