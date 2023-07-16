16 июля, 05:35

В Севастополе восстановили движение паромов и катеров

По данным главы города Михаила Развожаева, ночью была отражена атака беспилотников в районе мыса Херсонес, Севастопольской бухты и Балаклавы

СЕВАСТОПОЛЬ, 16 июля. /ТАСС/. Движение морского транспорта через Севастопольскую бухту восстановили, сообщается в Telegram-канале дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

"Работа морского пассажирского транспорта возобновляется", - говорится в сообщении.

Движение паромов и катеров приостанавливали в Севастополе утром 16 июля. Ранее губернатор Михаил Развожаев сообщил, что ночью отразили атаку вражеских БПЛА на Севастополь над морем в районе мыса Херсонес, Севастопольской бухты и Балаклавы. В результате над морем сбили два БПЛА и пять подавили силами РЭБ. Также уничтожили два надводных беспилотника на внешнем рейде. 

Теги:
РоссияСевастопольРазвожаев, Михаил Владимирович
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