В Госдуме предложили разработать инфосистему "Я - папа" на "Госуслугах"

По словам депутата ГД от фракции "Справедливая Россия - За правду" Дмитрия Кузнецова в основном люди знают о льготах и выплатах многодетным матерям и матерям-одиночкам, но не знают, полагаются ли льготы многодетным отцам и отцам-одиночкам

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Депутат Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" Дмитрий Кузнецов предложил председателю правительства Михаилу Мишустину поручить разработать систему комплексного информирования многодетных отцов и отцов-одиночек "Я - папа", которая будет размещена на "Госуслугах". Письмо на имя премьер-министра РФ есть в распоряжении ТАСС.

"Прошу вас рассмотреть возможность дать поручение о разработке системы комплексного информирования многодетных отцов и отцов-одиночек "Я - папа", предлагаемой к размещению на портале государственных услуг Российской Федерации", - написал Кузнецов.

Он отметил, что в основном люди знают о льготах и выплатах многодетным матерям и матерям-одиночкам, но не знают, полагаются ли льготы многодетным отцам и отцам-одиночкам. В интернете содержится много источников с информацией о положенных многодетным отцам льготам. Однако часто эта информация недостоверная или устаревшая, подчеркнул депутат.

"Так, представляется целесообразным разработать и разместить на портале госуслуг специальный раздел "Я - папа", в котором будет содержаться полная информация обо всех имеющихся у многодетных отцов и отцов-одиночек льготах и мерах поддержки, положенных им на федеральном и региональном уровне. В том числе возможно предусмотреть дистанционное получение любой государственной услуги", - сообщил парламентарий.

Кроме того, добавил он, предлагается создать механизм персонализированной актуализации сведений в разделе "Я - папа". С его помощью будут направляться уведомления на "Госуслугах" об актуальных льготах и мерах поддержки, которые соответствуют возрасту и количеству детей многодетных отцов и отцов-одиночек.

"Полагаю, что реализация указанного предложения позволит оказать многодетным отцам и отцам-одиночкам ощутимую и реальную помощь в воспитании детей", - отметил Кузнецов.

Раздел "Я - мама"

"Ранее с подобной инициативой обращалась к председателю правительства моя коллега Яна Лантратова, справедливо указав на проблему низкой информированности многодетных родителей о положенных льготах. Однако ее просьба касалась только мам, но ведь папы не менее значимы и принимают участие в воспитании детей", - пояснил Кузнецов ТАСС.

Депутат заметил, что "нередко воспитание и уход за детьми целиком и полностью ложатся на отцовские плечи". "Как многодетный отец предлагают дополнить портал Госуслуг порталом "Я - папа", - добавил он.