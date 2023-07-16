Время ожидания в очереди на Крымский мост со стороны Кубани выросло до четырех часов

Со стороны Керчи затруднений не зафиксировали

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июля. /ТАСС/. Очередь перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края утром в воскресенье увеличилась до 1,2 тыс. автомобилей, сообщается в Telegram-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

"На 09:00 в очереди со стороны Тамани находится 1,2 тыс. транспортных средств. Время ожидания - около четырех часов. Со стороны Керчи затруднений нет", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что почти 1 тыс. автомобилей находятся в очереди на подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани, время ожидания составляло около трех часов.

Многокилометровые пробки при въезде на Крымский мост со стороны Кубани начали образовываться 1 июля из-за начала активного туристического сезона в условиях закрытого авиасообщения с полуостровом, а также досмотра при въезде на мост, который проводится после теракта 8 октября 2022 года. Самую протяженную очередь из машин зафиксировали 3 июля утром, тогда длина пробки на Крымский мост со стороны Кубани, по данным оперштаба Краснодарского края, достигла 13 км. Ранее власти Крыма заявляли, что пиковая нагрузка на подъездах к мосту ожидается 16-17 июля.