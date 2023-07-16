Предстоятель УПЦ назвал недоразумением заключение наместника Киево-Печерской лавры в СИЗО

Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий отметил, что в церкви восприняли решение суда с грустью и печалью, и пожелал митрополиту Павлу сил

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Предстоятель канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий считает недоразумением решение суда о переводе в следственный изолятор наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла.

"Я знаю, что вы хороший монах, хороший архиерей, хороший наместник святой лавры Печерской и что здесь просто какое-то недоразумение. Я думаю, что люди поймут это", - сказал Онуфрий в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале Союза православных журналистов.

Предстоятель рассказал, что в церкви восприняли решение суда с грустью и печалью, и пожелал митрополиту Павлу сил.

В конце марта власти в одностороннем порядке разорвали с УПЦ договор аренды Киево-Печерской лавры и потребовали от монахов покинуть обитель. Они отказались выполнять эти требования, обе стороны обратились в суд. 1 апреля Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила митрополиту Павлу обвинения в разжигании религиозной вражды и оправдании действий России, в этот же день суд отправил его под домашний арест на 60 суток. 13 июля наместнику предъявили новые обвинения - в повторном нарушении равноправия граждан по религиозным убеждениям и оправдании действий РФ. На следующий день Соломенский районный суд Киева удовлетворил ходатайство СБУ и изменил меру пресечения митрополиту с домашнего ареста на содержание под стражей до 14 августа с возможностью внесения залога в размере 33 млн гривен (более $900 тыс.).