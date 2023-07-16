16 июля, 07:54

В кассы метро в продажу поступили карты "Тройка" с изображением почтовых марок

Их тираж ограничен

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Тематические карты "Тройка", посвященные Почте России, поступили в продажу в кассы на Кольцевой линии московского метрополитена. Об этом сообщается в воскресенье в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Новые тематические карты "Тройка" - в честь Дня российской почты. Как рассказал [заммэра Москвы] Максим Ликсутов, на них изображена серия почтовых марок 1947 года, посвященная станциям метро", - говорится в публикации.

Тематические карты можно купить в кассах по продаже проездных билетов на Кольцевой линии. Тираж ограничен. 

Теги:
РоссияМосква
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация