В кассы метро в продажу поступили карты "Тройка" с изображением почтовых марок

Их тираж ограничен

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Тематические карты "Тройка", посвященные Почте России, поступили в продажу в кассы на Кольцевой линии московского метрополитена. Об этом сообщается в воскресенье в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Новые тематические карты "Тройка" - в честь Дня российской почты. Как рассказал [заммэра Москвы] Максим Ликсутов, на них изображена серия почтовых марок 1947 года, посвященная станциям метро", - говорится в публикации.

Тематические карты можно купить в кассах по продаже проездных билетов на Кольцевой линии. Тираж ограничен.