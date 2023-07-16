В метро Москвы запустили тематический поезд об истории почтовой связи

Он будет курсировать в течение полугода

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Состав, посвященный истории почтовой связи в России, запустили на Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе "Почты России".

Внешняя сторона вагонов исполнена в виде крафтовой коробки с маркировкой. Так, на ней есть надписи "осторожно: хрупкое!", "беречь от влаги", "обращаться с осторожностью", а также значок, показывающий правильное расположение коробки - "верх".

В самих вагонах пассажиры смогут поближе познакомиться с "Почтой России" и работой ее сотрудников, добавил заммэра Москвы Максим Ликсутов. Каждый из восьми вагонов оформили в разных тематиках: почтальоны, самые труднодоступные отделения, почтовые ящики, письма, архитектура почтовых зданий, филателия, а также необычные посылки и путь, который они проходят.

"Поезд будет курсировать на линии в течение шести месяцев. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем развивать городской транспорт, делаем поездки на нем комфортными, безопасными и интересными", - отметил Ликсутов, слова которого привела "Почта".

Гендиректор почтовой компании Михаил Волков в свою очередь сообщил, что "Почта" за десятилетия выпустила более 30 почтовых марок, посвященных московскому метро. А на Кольцевой линии метро Москвы поступили в продажу тематические карты "Тройка" с изображением почтовых марок, сообщал столичный департамент транспорта.